Путин подписал указ о ежегодном проведении недели "Народов России"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели "Народы России" ежегодно, координация возложена на аппарат Совета безопасности РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и развития международного гуманитарного сотрудничества постановляю: установить, что Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно. Возложить координацию деятельности по подготовке и проведению Международной недели "Народы России" на аппарат Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
Кроме того, президент поручил правительству РФ обеспечивать финансирование расходов, связанных подготовкой и проведением Международной недели "Народы России" и оказывать совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления содействие Фонду "Росконгресс" в подготовке и проведении Международной недели "Народы России".
Также обеспечение проведения анализа и обобщение итоговых материалов Международной недели "Народы России" возложена на Фонд "Росконгресс".
Решение о ежегодном проведении недели "Народы России" прокомментировал советник президента РФ Антон Кобяков. Он отметил, что мероприятия покажут "ту самую душу России, ту идентичность", о которой так много говорится.
"В рамках Недели одноименная инициатива Фонда "Росконгресс" "Душа России" объединит уникальное наследие более чем 190 народов России в общее пространство диалога и сотрудничества. События в программе Недели продемонстрируют, как через богатство национальной культуры наших народов раскрываются их традиции и современное творчество. Возможность познакомиться с российской культурой, ее историей сегодня приобретает дополнительное значение и особую актуальность, прежде всего для молодого поколения", – добавил советник президента.