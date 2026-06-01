Путин подписал указ о ежегодном проведении недели "Народов России"

"В целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и развития международного гуманитарного сотрудничества постановляю: установить, что Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно. Возложить координацию деятельности по подготовке и проведению Международной недели "Народы России" на аппарат Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

"В рамках Недели одноименная инициатива Фонда "Росконгресс" "Душа России" объединит уникальное наследие более чем 190 народов России в общее пространство диалога и сотрудничества. События в программе Недели продемонстрируют, как через богатство национальной культуры наших народов раскрываются их традиции и современное творчество. Возможность познакомиться с российской культурой, ее историей сегодня приобретает дополнительное значение и особую актуальность, прежде всего для молодого поколения", – добавил советник президента.