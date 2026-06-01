Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о ежегодном проведении недели "Народов России" - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 01.06.2026 (обновлено: 22:59 01.06.2026)
Путин подписал указ о ежегодном проведении недели "Народов России"

Путин подписал указ о проведении Международной недели "Народы России" ежегодно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели "Народы России" ежегодно.
  • Правительство России будет обеспечивать финансирование и оказывать содействие Фонду "Росконгресс" в подготовке и проведении Международной недели "Народы России".
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели "Народы России" ежегодно, координация возложена на аппарат Совета безопасности РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и развития международного гуманитарного сотрудничества постановляю: установить, что Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно. Возложить координацию деятельности по подготовке и проведению Международной недели "Народы России" на аппарат Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин присудил гранты сотне проектов в области культуры и искусства
Вчера, 22:54
Кроме того, президент поручил правительству РФ обеспечивать финансирование расходов, связанных подготовкой и проведением Международной недели "Народы России" и оказывать совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления содействие Фонду "Росконгресс" в подготовке и проведении Международной недели "Народы России".
Также обеспечение проведения анализа и обобщение итоговых материалов Международной недели "Народы России" возложена на Фонд "Росконгресс".
Решение о ежегодном проведении недели "Народы России" прокомментировал советник президента РФ Антон Кобяков. Он отметил, что мероприятия покажут "ту самую душу России, ту идентичность", о которой так много говорится.
"В рамках Недели одноименная инициатива Фонда "Росконгресс" "Душа России" объединит уникальное наследие более чем 190 народов России в общее пространство диалога и сотрудничества. События в программе Недели продемонстрируют, как через богатство национальной культуры наших народов раскрываются их традиции и современное творчество. Возможность познакомиться с российской культурой, ее историей сегодня приобретает дополнительное значение и особую актуальность, прежде всего для молодого поколения", – добавил советник президента.
Президент РФ Владимир Путин и семья Фабриса Сорлина в Кремле на церемонии вручения орденов Мать-героиня и Родительская слава родителям девяти многодетных семей - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин наградил французскую многодетную семью, переехавшую в Россию
Вчера, 19:57
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФонд "Росконгресс"Антон Кобяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала