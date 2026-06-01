Путин попросил доложить о лечении и выплатах пострадавшим при теракте в ЛНР

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить о выплате компенсаций, лечении и реабилитации раненных в результате теракта в Старобельске.
В понедельник Путин провел совещание о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Старобельске и о ходе расследования этого преступления.
"Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых, знаю, что на месте и психологи работают - вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить", - сказал глава государства на совещании.
Путин отметил, что кровавое преступлении в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР) - дело рук украинской хунты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.