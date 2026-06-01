Киевская верхушка решила открыть новую страницу преступлений, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что киевская верхушка открыла новую страницу в череде своих преступлений атаками в Старобельске и Геническе.
- В результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе погиб один ребенок и 11 мирных жителей были ранены.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Киевская верхушка атаками в Старобельске и Геническе решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, заявил президент России Владимир Путин.
"Сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений", - сказал Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
В воскресенье власти Херсонской области сообщали о гибели одного ребенка и ранении 11 мирных жителей в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.