Киевская верхушка решила открыть новую страницу преступлений, заявил Путин
21:02 01.06.2026 (обновлено: 21:15 01.06.2026)
Киевская верхушка решила открыть новую страницу преступлений, заявил Путин

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что киевская верхушка открыла новую страницу в череде своих преступлений атаками в Старобельске и Геническе.
  • В результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе погиб один ребенок и 11 мирных жителей были ранены.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Киевская верхушка атаками в Старобельске и Геническе решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, заявил президент России Владимир Путин.
"Сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений", - сказал Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
В воскресенье власти Херсонской области сообщали о гибели одного ребенка и ранении 11 мирных жителей в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Путин подчеркнул сознательность действий Киева в преступлении в ЛНР
Владимир ПутинСтаробельскГеническРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
