Путин подчеркнул сознательность действий Киева в преступлении в ЛНР

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул сознательность действий киевской верхушки в преступлениях в Старобельске и Геническе.
В понедельник Путин провел совещание о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Старобельске и о ходе расследования этого преступления.
"Ну что же, похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас, в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", - сказал глава государства на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.