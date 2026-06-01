Путин назвал атаки в Старобельске и Геническе преступлениями против детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков.
- Путин заявил, что киевская верхушка сознательно совершает эти преступления.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков.
"Похоже, что именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельска и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом, ну что ж, это их выбор", - сказал Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.