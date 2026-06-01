Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что киевская верхушка решила придать новое качество конфликту.
- По словам Путина, это происходит на фоне преступлений в Старобельске и Геническе.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геническе, заявил президент России Владимир Путин.
"Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.