20:54 01.06.2026 (обновлено: 20:55 01.06.2026)

Путин наградил семьи из семи регионов медалями ордена "Родительская слава"

Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил семьи из семи регионов России медалями ордена "Родительская слава", следует из указа, опубликованного в понедельник.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена "Родительская слава", - сообщается в документе.
Наград были удостоены семья Влазневых из Рязанской области, семья Девятовых из Ставропольского края, семья Димаевых из Оренбургской области, семья Колбиных из ХМАО, семья Лукичевых из Московской области, семья Сытовых из Владимирской области и Ольга Кириллова из Татарстана.
Также Путин присвоил звания "Мать-героиня" Анастасии Кирилловой из Санкт-Петербурга и Валентине Филипповой из Волгоградской области. Кроме того, званий удостоены Изабэлль Беатрис Маргерит Ларошь и Александра Палютина, которые в понедельник были награждены в Кремле.
