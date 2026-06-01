Путин поручил отнестись с вниманием к каждому, кто пострадал в Старобельске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил с максимальным вниманием отнестись к каждому пострадавшему и каждой семье, которая столкнулась с трагедией в Старобельске.
"Прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.