Путин поручил доложить о выявлении преступников, виновных в теракте в ЛНР

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил генерального прокурора РФ Александра Гуцана и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина доложить о ходе выявления преступников, виновных в ударе по колледжу в Старобельске ЛНР.
"Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Попросил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников", - сказал глава государства в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.