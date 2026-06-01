Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим родных при ударе ВСУ по ЛНР

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил слова соболезнования семьям, потерявшим детей и внуков при теракте в колледже Старобельска.
"Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека. Потеряли самое дорогое - своих детей, внуков", - сказал Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.