Путин предложил обсудить меры поддержки пострадавших при теракте в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по поддержке пострадавших при теракте в Старобельске.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по поддержке пострадавших при теракте в Старобельске.
"А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования: что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, в самой республике, чтобы людям помочь, поддержать людей", - сказал российский лидер в ходе совещания о ходе расследования теракта в Старобельске и помощи пострадавшим.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.