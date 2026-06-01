20:39 01.06.2026 (обновлено: 20:48 01.06.2026)
Путин попросил доложить о ходе лечения пострадавших при ударе ВСУ в ЛНР

Путин попросил доложить о ходе лечения пострадавших при ударе ВСУ в Старобельске

  • Владимир Путин на совещании в Кремле попросил доложить о ходе лечения и реабилитации раненых, а также о выплатах и компенсациях пострадавшим от удара ВСУ по Старобельску.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле попросил доложить о ходе лечения пострадавших от удара ВСУ по Старобельску.
"Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.
Владимир Путин, Удар ВСУ по колледжу в Старобельске, Старобельск, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
 
 
