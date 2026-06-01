Путин попросил доложить о ходе лечения пострадавших при ударе ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле попросил доложить о ходе лечения пострадавших от удара ВСУ по Старобельску.
"Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.