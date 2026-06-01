Путину доложили о ходе расследования теракта ВСУ в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путину доложили о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших.
- Он предупредил виновных о неминуемом наказании.
- Бастрыкин сообщил, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Харьковской области, на месте атаки нашли части антенны Starlink.
- Гуцан добавил, что в качестве обвиняемых привлечены командир бригады ВСУ и начальник ГУР Минобороны Украины.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимиру Путину на совещании доложили о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших.
Президент назвал удар ВСУ по педагогическому колледжу кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой.
«
"Похоже, что <...> киевская верхушка решила <...> придать новое качество конфликту в целом. <...> Все они (виновные в атаке. — Прим. ред.) должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым", — предупредил глава государства.
Путин также выразил соболезнования семьям, потерявшим детей и внуков. Он добавил, что учащиеся колледжа должны завершить учебный год, выпускники — получить дипломы. Кроме того, президент попросил доложить, как осуществляются выплаты и компенсации пострадавшим, как идет лечение раненых и поиск лиц, устроивших теракт.
Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что запуск беспилотников осуществлялся из Харьковской области. На месте атаки изъяли фрагменты семи аппаратов и нашли части антенны Starlink. Примененные дроны могут нести боевую часть до 120 килограммов.
«
"ВСУ <...> целенаправленно нанесли массированные точные удары по учебным корпусам общежития, достоверно зная, что эти объекты являются образовательными учреждениями, в которых обучаются и постоянно проживают студенты, в том числе несовершеннолетние", — подчеркнул он.
Генпрокурор Александр Гуцан добавил, что в качестве обвиняемых привлечены командующий силами беспилотных систем Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Иващенко.
Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что семь из 45 пострадавших находятся в больнице. Один из них — в крайне тяжелом состоянии, транспортировать его в Москву врачи пока не разрешают. За выплатами обратились четыре семьи на погибших студентов.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк
Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа
Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа
1 из 5
Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа
1 из 5
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что с регионом постоянно ведутся телемедицинские консультации. Раненые при необходимости смогут пройти реабилитацию в федеральных центрах. Она добавила, что идет работа по восстановлению утраченных документов, проблем с получением аттестатов не будет.
Украинские дроны в ночь на 22 мая ударили по общежитию колледжа, в котором находилось 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".