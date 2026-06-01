Путин присвоил 19-му полку РХБЗ звание "гвардейский"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 19-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить 19-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 19-й гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в указе.
Отмечается, что наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.