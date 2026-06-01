20:09 01.06.2026 (обновлено: 20:19 01.06.2026)
Путин наградил Орденом Пирогова коллектив НМИЦ им Рогачева

Путин наградил Орденом Пирогова коллектив НМИЦ имени Дмитрия Рогачева

  • Владимир Путин наградил Орденом Пирогова коллектив НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.
  • Также Путин наградил коллектив московского федерального государственного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей".
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Пирогова коллектив НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За большие заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу наградить: Орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева", - говорится в указе.
Кроме того, Путин также наградил коллектив московского федерального государственного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей".
