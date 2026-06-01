Путин наградил французскую многодетную семью, переехавшую в Россию

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Французская многодетная семья Сорлиных, которая переехала в Россию, получила награду из рук президента России Владимира Путина.
В понедельник глава государства в Кремле вручил ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям.
Мать семейства Изабелль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая десятерых детей со своих мужем, получила звание "Мать-героиня". Высокую награду из рук Путина семья получала в полном составе.
После получения награды глава семейства Фабрис Сорлин на французском языке поблагодарил Путина за теплый прием в России и оказанную помощь и подарил президенту статую Фатимской Богоматери.
"Победа будет за нами!", - сказал Сорлин по-русски, завершая свою речь.