Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил французскую многодетную семью, переехавшую в Россию - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 01.06.2026 (обновлено: 20:24 01.06.2026)
Путин наградил французскую многодетную семью, переехавшую в Россию

Французская многодетная семья, переехавшая в РФ, получила награду из рук Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и семья Фабриса Сорлина в Кремле на церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин и семья Фабриса Сорлина в Кремле на церемонии вручения орденов Мать-героиня и Родительская слава родителям девяти многодетных семей - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и семья Фабриса Сорлина в Кремле на церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многодетная семья Сорлиных, переехавшая в Россию, получила награды из рук президента России Владимира Путина.
  • Мать семейства Изабелль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая десятерых детей, получила звание «Мать-героиня».
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Французская многодетная семья Сорлиных, которая переехала в Россию, получила награду из рук президента России Владимира Путина.
В понедельник глава государства в Кремле вручил ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям.
Мать семейства Изабелль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая десятерых детей со своих мужем, получила звание "Мать-героиня". Высокую награду из рук Путина семья получала в полном составе.
После получения награды глава семейства Фабрис Сорлин на французском языке поблагодарил Путина за теплый прием в России и оказанную помощь и подарил президенту статую Фатимской Богоматери.
"Победа будет за нами!", - сказал Сорлин по-русски, завершая свою речь.
Президент РФ Владимир Путин и супруги - домохозяйка Елена Соловьева и настоятель храма Донской иконы Божьей Матери в Волгодонске Николай Соловьев с детьми - в Кремле на церемонии вручения орденов Мать-героиня и Родительская слава родителям девяти многодетных семей. 1 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Многодетный отец из Ростовской области пожелал Путину здоровья
Вчера, 17:23
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала