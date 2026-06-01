Путин призвал выстроить меры поддержки семей так, чтобы дети были счастливы
19:33 01.06.2026
Путин призвал выстроить меры поддержки семей так, чтобы дети были счастливы

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи в Кремле
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подчеркнул, что меры поддержки семей должны быть выстроены так, чтобы дети в них были счастливы.
  • В Международный день защиты детей глава государства вручил многодетным родителям государственные награды — ордена "Родительская слава" и "Мать-героиня".
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти России должны выстроить меры поддержки семей так, чтобы дети в них были счастливы, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным в РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Ранее в понедельник, в Международный день защиты детей, глава государства в Кремле вручил многодетным родителям из разных регионов России государственные награды - ордена "Родительская слава" и "Мать-героиня".
"Один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: "пусть наших будет больше". Очень хорошее напутствие. Но задача государства выстроить меры поддержки таким образом, чтобы этим семьям - и с большим количеством детей, и с небольшим, все равно - чтобы они, наши, которых должно быть больше, были счастливы", - подчеркнул Путин в ходе встречи с Львовой-Беловой.
ОбществоРоссияВладимир ПутинМария Львова-БеловаМеждународный день защиты детей
 
 
