Путин призвал выстроить меры поддержки семей так, чтобы дети были счастливы

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти России должны выстроить меры поддержки семей так, чтобы дети в них были счастливы, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным в РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Ранее в понедельник, в Международный день защиты детей, глава государства в Кремле вручил многодетным родителям из разных регионов России государственные награды - ордена "Родительская слава" и "Мать-героиня".
"Один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: "пусть наших будет больше". Очень хорошее напутствие. Но задача государства выстроить меры поддержки таким образом, чтобы этим семьям - и с большим количеством детей, и с небольшим, все равно - чтобы они, наши, которых должно быть больше, были счастливы", - подчеркнул Путин в ходе встречи с Львовой-Беловой.