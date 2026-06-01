18:02 01.06.2026
Путин вручил орден "Родительская слава" семье, воспитывающей восемь детей

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин вручил орден "Родительская слава" Ольге и Юрию Власовым из Тюмени за воспитание восьми детей.
  • Отец выразил благодарность за поддержку семей в стране и отметил важность признания заслуг многодетных родителей.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден "Родительская слава" Ольге и Юрию Власовым из Тюмени за воспитание восьми детей.
"Орденом "Родительская слава" награждены Власова Ольга Владимировна и Власов Юрий Николаевич, Тюменская область", - объявили на церемонии награждения.
"Для нашей семьи большая честь, и гордость, и радость получить такую высокую награду от первого лица государства. Мы не делали ничего героического, мы просто воспитывали и растили детей. Дети, в свою очередь, растили нас как родителей. Спасибо вам большое за поддержку семей в нашей стране. Для нас очень важно и ценно, что вы замечаете и высоко цените заслуги и труд многодетных семей", - сказал после награждения Юрий Власов.
Ранее РИА Новости в пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области сообщили, что семья Власовых живет в Тюмени, придерживается православных взглядов и традиций, у супругов восемь детей, старшие уже работают.
Президент РФ Владимир Путин и супруги - домохозяйка Елена Соловьева и настоятель храма Донской иконы Божьей Матери в Волгодонске Николай Соловьев с детьми - в Кремле на церемонии вручения орденов Мать-героиня и Родительская слава родителям девяти многодетных семей. 1 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
