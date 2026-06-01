Многодетные родители совершают подвиг каждый день, заявил Путин

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Многодетные родители совершают подвиг каждый день, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит в Кремле встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".
"Один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый божий день, каждый день вы совершаете подвиг. И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент РФ отметил, что все присутствующие красивы и внешне, и внутренне.
"Это относится и к большим, и к маленьким. Поздравляю вас", - добавил он.