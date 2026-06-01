Путин поручил утвердить модель развития Трансарктического коридора

11:06 01.06.2026
Путин поручил утвердить модель Трансарктического транспортного коридора

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил правительству и "Росатому" утвердить финансово-экономическую модель развития Трансарктического транспортного коридора.
  • Доклад по итогам работы должен быть представлен до 31 августа 2026 года.
  • Ответственные за выполнение поручения — председатель правительства Михаил Мишустин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и "Росатому" утвердить финансово-экономическую модель развития Трансарктического транспортного коридора.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля, размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом" с учетом ранее данных поручений принять исчерпывающие меры для разработки с участием комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика" и заинтересованных грузоотправителей и утверждения финансово-экономической и организационной модели развития Трансарктического транспортного коридора", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 августа 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
