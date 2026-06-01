Путин поручил утвердить модель развития Трансарктического коридора

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и "Росатому" утвердить финансово-экономическую модель развития Трансарктического транспортного коридора.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом" с учетом ранее данных поручений принять исчерпывающие меры для разработки с участием комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика" и заинтересованных грузоотправителей и утверждения финансово-экономической и организационной модели развития Трансарктического транспортного коридора", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 августа 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
23 апреля, 17:07