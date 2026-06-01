Путин поручил рассмотреть покупку дноуглубительного флота для Севморпути
10:37 01.06.2026
Путин поручил рассмотреть покупку дноуглубительного флота для Севморпути

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о приобретении дноуглубительного флота для Северного морского пути в 2026 году.
  • Средства на приобретение флота должны быть предоставлены компанией "Новатэк" с последующей компенсацией затраченных средств.
  • Доклад по итогам рассмотрения вопроса должен быть представлен до 1 августа 2026 года.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа рассмотреть вопрос о приобретении дноуглубительного флота для Северного морского пути в 2026 году за счет "Новатэка" с компенсацией ему.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля, размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом" и публичным акционерным обществом "Новатэк" рассмотреть вопрос о приобретении в 2026 году для выполнения дноуглубительных работ в акватории Северного морского пути дноуглубительного флота за счет средств, предоставляемых публичным акционерным обществом "Новатэк", с последующей компенсацией затраченных средств, определив источники такой компенсации.", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон.
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей ЛихачевНоватэкГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
