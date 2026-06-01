Путин поручил представить предложения по водоснабжению в селах и деревнях

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября представить предложения о повышении эффективности тепло- и водоснабжения в малонаселенных пунктах.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Представить предложения о формировании наиболее эффективной модели владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения для малочисленных населенных пунктов с учетом объективных сложностей", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 сентября 2026 года.