Суд в Амстердаме отложил дело Промеса

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дело о рассмотрении требования прокуратуры Нидерландов об изъятии у бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса 8 миллионов евро предполагаемых доходов, полученных от торговли наркотиками, отложено на неопределенный срок, сообщила РИА Новости представитель Окружного суда Амстердама Сумиза Зейани.