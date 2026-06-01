Суд в Амстердаме отложил дело Промеса
14:41 01.06.2026 (обновлено: 15:55 01.06.2026)
Суд в Амстердаме отложил дело Промеса

Дело об изъятии преступных доходов у Промеса отложили на неопределенный срок

  • Прокуратура Нидерландов потребовала взыскать с Квинси Промеса 8 миллионов евро, предположительно полученных от контрабанды наркотиков.
  • Рассмотрение дела отложили на неопределенный срок.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дело о рассмотрении требования прокуратуры Нидерландов об изъятии у бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса 8 миллионов евро предполагаемых доходов, полученных от торговли наркотиками, отложено на неопределенный срок, сообщила РИА Новости представитель Окружного суда Амстердама Сумиза Зейани.
По ее словам, Окружной суд Амстердама ранее провел слушание по отдельному судопроизводству, в рамках которого прокуратура Нидерландов потребовала взыскать с Промеса 8 миллионов евро, которые, предположительно, были получены им от контрабанды наркотиков.
"Рассмотрение этого дела отложено на неопределенный срок", - сообщила агентству Зейани.
