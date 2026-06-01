Рейтинг@Mail.ru
Посол в Лиссабоне отверг обвинения в нарушении воздушного пространства ЕС - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 01.06.2026
Посол в Лиссабоне отверг обвинения в нарушении воздушного пространства ЕС

Посол РФ в Лиссабоне отверг обвинения в нарушении воздушного пространства ЕС

© Фото : Посольство РФ в ПортугалииПосол России в Португалии Михаил Камынин
Посол России в Португалии Михаил Камынин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Португалии
Посол России в Португалии Михаил Камынин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальская сторона озвучила бездоказательные обвинения России в нарушении воздушного пространства государств — членов ЕС, которые были отвергнуты послом.
  • Посол заявил, что целями ВС России становятся исключительно военные объекты на украинской территории, а также передал заместителю политдиректора МИД Португалии списки и фотографии жертв удара по общежитию колледжа в Старобельске.
МАДРИД, 1 июн - РИА Новости. Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин отверг в МИД Португалии обвинения в якобы нарушении воздушного пространства государств ЕС и напомнил об ударах Киева по гражданской инфраструктуре, сообщило российское посольство.
Камынин 1 июня был приглашен в МИД Португалии, где у него состоялась беседа с заместителем генерального директора по внешней политике республики.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
МИД: ответственность за удары по ЗАЭС лежит на западных хозяевах Украины
Вчера, 18:36
"Португальская сторона озвучила ряд известных враждебных тезисов, включая бездоказательные обвинения России в нарушении воздушного пространства государств - членов ЕС и создании угроз безопасности евроблока. Посол М.Л. Камынин отверг эти инсинуации и довел до сведения Лиссабона, что целями ВС РФ становятся исключительно военные объекты на украинской территории", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе дипмиссии.
По ее данным, посол заявил, что именно Киев наносит систематические удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по общежитию колледжа в Старобельске, где погиб 21 студент. Отмечается, что заместителю политдиректора МИД Португалии были переданы списки и фотографии жертв трагедии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
МИД выразил протест Литве из-за планов по ликвидации советских захоронений
Вчера, 17:59
 
В миреЛиссабон (город)РоссияПортугалияМихаил КамынинЛеонид ПасечникЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала