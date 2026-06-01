Посол в Лиссабоне отверг обвинения в нарушении воздушного пространства ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальская сторона озвучила бездоказательные обвинения России в нарушении воздушного пространства государств — членов ЕС, которые были отвергнуты послом.
- Посол заявил, что целями ВС России становятся исключительно военные объекты на украинской территории, а также передал заместителю политдиректора МИД Португалии списки и фотографии жертв удара по общежитию колледжа в Старобельске.
МАДРИД, 1 июн - РИА Новости. Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин отверг в МИД Португалии обвинения в якобы нарушении воздушного пространства государств ЕС и напомнил об ударах Киева по гражданской инфраструктуре, сообщило российское посольство.
Камынин 1 июня был приглашен в МИД Португалии, где у него состоялась беседа с заместителем генерального директора по внешней политике республики.
"Португальская сторона озвучила ряд известных враждебных тезисов, включая бездоказательные обвинения России в нарушении воздушного пространства государств - членов ЕС и создании угроз безопасности евроблока. Посол М.Л. Камынин отверг эти инсинуации и довел до сведения Лиссабона, что целями ВС РФ становятся исключительно военные объекты на украинской территории", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе дипмиссии.
По ее данным, посол заявил, что именно Киев наносит систематические удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по общежитию колледжа в Старобельске, где погиб 21 студент. Отмечается, что заместителю политдиректора МИД Португалии были переданы списки и фотографии жертв трагедии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.