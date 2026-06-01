"Легкая жизнь за миллиард": Пономарев высказался о контракте Глушенкова - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
21:35 01.06.2026
"Легкая жизнь за миллиард": Пономарев высказался о контракте Глушенкова

Пономарев заявил, что Глушенков не смог бы заиграть в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Пономарев считает, что Максим Глушенков правильно выбрал продолжение карьеры в российском чемпионате.
  • По новому четырехлетнему контракту с «Зенитом» Глушенков заработает более миллиарда рублей.
  • Пономарев утверждает, что Глушенков не смог бы заиграть в европейских командах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков поступил верно, выбрав продолжение карьеры в российском чемпионате за огромные деньги, так как в европейских командах заиграть бы не смог.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Глушенков заработает более миллиарда рублей по новому четырехлетнему контракту с "Зенитом".
"Зарплата Глушенкова меня не удивляет. Хозяева клуба устанавливают зарплату. И правильно сделали, что дали ему контракт на четыре года. Потому что он ни в какой западной команде играть не сможет - он не такого уровня игрок. Как Чалов: попробовал в Европе - не оценили, сейчас в Греции или Турции болтается. А Глушенков более сообразительный, он понял, что на Западе ему делать нечего. Там надо вкалывать, как Хвича в "ПСЖ" - он и 11-метровые зарабатывает, и травмы получает. Сафонов тоже вкалывает. А Глушенков - свободный художник. Он нашел себе легкую жизнь на миллиард рублей. Нормально. У нас много таких было", - сказал Пономарев.
