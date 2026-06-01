"Легкая жизнь за миллиард": Пономарев высказался о контракте Глушенкова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков поступил верно, выбрав продолжение карьеры в российском чемпионате за огромные деньги, так как в европейских командах заиграть бы не смог.