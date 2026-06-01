Футболист "Балтики" хочет доказать, что готов играть за сборную России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник «Балтики» и сборной России по футболу Максим Петров заявил, что хочет доказать свою готовность к выступлениям за национальную команду.
- 5 и 9 июня сборной России предстоит сыграть со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго в Волгограде и Калининграде соответственно.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник калининградской "Балтики" и сборной России по футболу Максим Петров заявил РИА Новости, что хочет доказать свою готовность к выступлениям за национальную команду.
Петров вызван в сборную России во второй раз. В марте полузащитник принял участие в играх против команд Никарагуа (3:1) и Мали (0:0), а в конце мая остался в запасе во встрече против сборной Египта (0:1).
«
"Задачи-минимум на сбор нет. Хочется также проявлять себя, как и на первом сборе, доказывать, что я готов играть в сборной. Мечты сыграть в Калининграде нет, но, конечно, хочется при своих трибунах выйти на поле. Это было бы прикольно", - сказал Петров.
5 и 9 июня сборной России предстоит сыграть со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Игры пройдут в Волгограде и Калининграде соответственно.