Вопросы работы Армении в ЕАЭС обсудят до декабря, заявил Песков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопросы, связанные с работой Армении в Евразийском экономическом союзе, предстоит обсудить до декабря, это указано в совместном заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев 29 мая приняли совместное заявление в ходе саммита ЕАЭС в Астане. Лидеры, как указано в документе, приняли решение о том, что члены Евразийского межправсовета от этих четырех стран на очередном саммите объединения в декабре 2026 года доложат "о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе".
Песков в беседе с журналистами пояснил, что в декабре предстоит доложить о проработке этого вопроса.
"Это все предстоит обсудить до декабря, там написано четко в заявлении", - сказал Песков на просьбу уточнить, обсуждался ли возможный механизм приостановки членства Армении.