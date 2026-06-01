Рейтинг@Mail.ru
Вопросы работы Армении в ЕАЭС обсудят до декабря, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 01.06.2026
Вопросы работы Армении в ЕАЭС обсудят до декабря, заявил Песков

Песков: вопросы работы Армении в ЕАЭС обсудят до декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с работой Армении в Евразийском экономическом союзе, предстоит обсудить до декабря.
  • Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли решение, что члены Евразийского межправсовета доложат о возможных последствиях приостановления действия Договора о Евразийском экономическом союзе в отношении Армении на саммите в декабре 2026 года.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопросы, связанные с работой Армении в Евразийском экономическом союзе, предстоит обсудить до декабря, это указано в совместном заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев 29 мая приняли совместное заявление в ходе саммита ЕАЭС в Астане. Лидеры, как указано в документе, приняли решение о том, что члены Евразийского межправсовета от этих четырех стран на очередном саммите объединения в декабре 2026 года доложат "о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе".
Песков в беседе с журналистами пояснил, что в декабре предстоит доложить о проработке этого вопроса.
«
"Это все предстоит обсудить до декабря, там написано четко в заявлении", - сказал Песков на просьбу уточнить, обсуждался ли возможный механизм приостановки членства Армении.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Армения останется в ЕАЭС, пока выбор не будет неизбежным, заявил Пашинян
Вчера, 09:26
 
В миреРоссияАрменияБелоруссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала