Вопросы работы Армении в ЕАЭС обсудят до декабря, заявил Песков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопросы, связанные с работой Армении в Евразийском экономическом союзе, предстоит обсудить до декабря, это указано в совместном заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.