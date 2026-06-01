Песков отметил важность проблем с топливом в Крыму
12:27 01.06.2026 (обновлено: 12:31 01.06.2026)
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму введены ограничения на продажу бензина марки АИ-92: лимит составляет 20 литров из-за ограниченного запаса топлива.
  • Власти Крыма и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявили, что проблемы с топливом решаются и ситуация должна нормализоваться в течение 30 дней.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.
"Текущие проблемы - они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем", - сказал Песков журналистам.
