Эскперт: Пашинян хочет показать успехи на Евроинтеграции из-за рейтингов

Глава компании MPG (армянское представительство Gallup International Association) Арам Навасардян заявил журналистам 22 мая, что, по данным опроса, оппозиционные силы суммарно обошли бы на парламентских выборах в Армении партию "Гражданский договор", если бы голосование проходило "в следующее воскресенье".