Эскперт: Пашинян хочет показать успехи на Евроинтеграции из-за рейтингов
19:08 01.06.2026
Сидоров: Пашинян хочет показать успехи на Евроинтеграции из-за низких рейтингов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится показать электорату успехи на европейском направлении внешней политики Армении из-за низких рейтингов, считает заведующий кафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
"Пашинян стремится продемонстрировать электорату успехи на европейском направлении внешней политики Армении. Для его партии "Гражданский договор" это крайне важно, потому что рейтинги правящей партии и Пашиняна лично достаточно низкие", - сказал Сидоров "Парламентской газете".
Глава компании MPG (армянское представительство Gallup International Association) Арам Навасардян заявил журналистам 22 мая, что, по данным опроса, оппозиционные силы суммарно обошли бы на парламентских выборах в Армении партию "Гражданский договор", если бы голосование проходило "в следующее воскресенье".
Кроме того, Сидоров отметил, что каких-либо положительных эффектов от посещения "европейских гостей" пока не заметно.
"Более того, чем ближе к Европе, тем дальше от демократических ценностей, о которых любят говорить на Западе. Двойные стандарты становятся новой нормой", - добавил он.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
