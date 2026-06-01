Атакованный ВСУ колледж в Старобельске нужно восстановить, заявил Пасечник

21:59 01.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Атакованный ВСУ колледж в Старобельске ЛНР необходимо восстановить, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
"Также мне Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.) задал вопрос - а что мы думаем делать дальше с этим учебным заведением. Владимир Владимирович, мы должны восстановить его, потому что, я абсолютно с вами целиком согласен, труд учителя - это самый сложный и, на мой взгляд, востребованный труд, который должен быть уважаем и почитаем", - сказал Пасечник, обращаясь к президенту.
Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
