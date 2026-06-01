Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три девочки, пострадавшие от удара ВСУ по колледжу в Старобельске, идут на поправку, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину.
По данным главы ЛНР, из 45 пострадавших в результате удара по колледжу в больнице на текущий момент находятся семь человек. Четверо из них находятся в Луганской республиканской клинической больнице.
"Три девочки, которые находятся в более-менее хорошем состоянии, они уже находятся непосредственно в отделениях и идут на поправку", - доложил Пасечник Путину.