Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску
21:51 01.06.2026
Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три девочки, пострадавшие от удара по колледжу в Старобельске, идут на поправку.
  • В больнице на текущий момент остаются семь пострадавших из 45, четверо из них — в Луганской республиканской клинической больнице.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три девочки, пострадавшие от удара ВСУ по колледжу в Старобельске, идут на поправку, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину.
По данным главы ЛНР, из 45 пострадавших в результате удара по колледжу в больнице на текущий момент находятся семь человек. Четверо из них находятся в Луганской республиканской клинической больнице.
"Три девочки, которые находятся в более-менее хорошем состоянии, они уже находятся непосредственно в отделениях и идут на поправку", - доложил Пасечник Путину.
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
