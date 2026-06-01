Атака БПЛА на общежитие в ЛНР была целенаправленной, заявил Пасечник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что три удара БПЛА по общежитию колледжа в Старобельске были спланированной акцией.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три удара БПЛА по общежитию колледжа в Старобельске были спланированной акцией, о случайности речи не идет, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
"Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, ни о какой случайности не может идти речи", - отметил Пасечник.