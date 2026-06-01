Спасательная операция после атаки на ЛНР длилась 45 часов, заявил Пасечник

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спасательная операция после атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в ЛНР длилась 45 часов, за это время 15 раз объявлялась беспилотная опасность, доложил в понедельник глава республики Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину.
В понедельник президент РФ провел совещание о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в Старобельске.
"Спасательная операция длилась 45 часов, за эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность... В общем, угроза была реальной, поэтому вынужденно спасательные работы приостанавливали", - сказал глава ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек.