21:35 01.06.2026
Спасательная операция после атаки на ЛНР длилась 45 часов, заявил Пасечник

© РИА Новости / Евгений Биятов | Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасательная операция после атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в ЛНР длилась 45 часов.
  • За время операции 15 раз объявлялась беспилотная опасность, из-за чего спасательные работы вынужденно приостанавливали.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спасательная операция после атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в ЛНР длилась 45 часов, за это время 15 раз объявлялась беспилотная опасность, доложил в понедельник глава республики Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину.
В понедельник президент РФ провел совещание о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в Старобельске.
"Спасательная операция длилась 45 часов, за эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность... В общем, угроза была реальной, поэтому вынужденно спасательные работы приостанавливали", - сказал глава ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек.
