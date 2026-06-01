Спасательная операция после атаки на ЛНР длилась 45 часов, заявил Пасечник

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спасательная операция после атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в ЛНР длилась 45 часов, за это время 15 раз объявлялась беспилотная опасность, доложил в понедельник глава республики Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину.