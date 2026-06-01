Пасечник: четыре семьи обратилось за выплатами по поводу погибших в ЛНР

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четыре семьи обратилось за выплатами по поводу погибших, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в Старобельске.
"На сегодняшний день за выплатами на погибших обратилось четыре семьи, у нас имеется четыре заявления, по поводу социальной выплаты в связи с получением вреда здоровью - одно заявление", - отметил Пасечник.
По его словам, в подобных ситуациях предусмотрены социальные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших, а также единовременная выплата гражданам, получившим тяжкий или среднетяжкий вред здоровью в размере 600 тысяч рублей, получившим легкие ранения - 300 тысяч.