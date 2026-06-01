Потерявшихся в нацпарке "Красноярские Столбы" детей нашли

КРАСНОЯРСК, 1 июн – РИА Новости. Двое потерявшихся в нацпарке "Красноярские Столбы" мальчиков найдены, с ними все в порядке, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"Дети найдены, живы", - сказала собеседница агентства.
В понедельник краевой главк МЧС сообщал о том, что двое мальчиков 12 и 15 лет потерялись в национальном парке "Красноярские Столбы", к их поискам были привлечены различные службы и волонтеры.