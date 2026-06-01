21:23 01.06.2026
Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Канадский теннисист Оже-Альяссим стал четвертьфиналистом "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В матче четвертого круга Оже-Альяссим победил Алехандро Табило из Чили со счетом 6:3, 7:5, 6:1.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче четвертого круга Оже-Альяссим (4-й номер посева) нанес поражение Алехандро Табило из Чили со счетом 6:3, 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
За выход в полуфинал Оже-Альяссим сыграет с итальянцем Флавио Коболли (10).
Турниры Большого шлема
Roland Garros ATP
01 июня 2026 • начало в 18:10
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
3 : 06:37:56:1
Алехандро Табило
Теннис
