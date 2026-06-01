Многодетный отец из Ростовской области пожелал Путину здоровья - РИА Новости, 01.06.2026
17:23 01.06.2026 (обновлено: 18:58 01.06.2026)
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и супруги - домохозяйка Елена Соловьева и настоятель храма Донской иконы Божьей Матери в Волгодонске Николай Соловьев с детьми - в Кремле на церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей. 1 июня 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Настоятель храма Донской иконы Божьей Матери в городе Волгодонске, многодетный отец Николай Соловьев пожелал здоровья президенту Путину.
  • Путин в Международный день защиты детей вручил орден "Родительская слава" жителям Ростовской области Елене Соловьевой и иерею Николаю Соловьеву.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Настоятель храма Донской иконы Божьей Матери города Волгодонска Ростовской области, многодетный отец Николай Соловьев пожелал здоровья президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства в Международный день защиты детей вручил жителям Ростовской области, Елене Соловьевой и иерею Николаю Соловьеву, орден "Родительская слава".
"От всех жителей нашего региона хотим вас поблагодарить за тот труд который вы совершаете во благо нашего Отечества, нашей страны. Пусть Господь хранит вас, бережет, дает вам здоровья. Мы всегда молимся за вас", - сказал Соловьев.
Рассказывая о молодой многодетной семье, он отметил, что десятого ребенка супруга родила в 30 лет, и выразил главе государства признательность за поддержку многодетных семей.
