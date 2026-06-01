Многодетный отец из Ростовской области пожелал Путину здоровья

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Настоятель храма Донской иконы Божьей Матери города Волгодонска Ростовской области, многодетный отец Николай Соловьев пожелал здоровья президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства в Международный день защиты детей вручил жителям Ростовской области, Елене Соловьевой и иерею Николаю Соловьеву, орден "Родительская слава".
"От всех жителей нашего региона хотим вас поблагодарить за тот труд который вы совершаете во благо нашего Отечества, нашей страны. Пусть Господь хранит вас, бережет, дает вам здоровья. Мы всегда молимся за вас", - сказал Соловьев.
Рассказывая о молодой многодетной семье, он отметил, что десятого ребенка супруга родила в 30 лет, и выразил главе государства признательность за поддержку многодетных семей.