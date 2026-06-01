Названы города-рекордсмены по стоимости зарубежного отдыха в мае у россиян

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рекордсменом по стоимости зарубежного отдыха среди российских туристов в мае стал Рим - за девятидневный отдых в отеле в столице Италии с завтраками путешественники заплатили 3,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.