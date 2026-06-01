09:49 01.06.2026
Названы города-рекордсмены по стоимости зарубежного отдыха в мае у россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рекордсменом по стоимости зарубежного отдыха среди российских туристов в мае стал Рим: за девятидневный отдых в отеле двое путешественников заплатили 3,4 миллиона рублей.
  • Второе место занял заказ в Алма-Ате: семь дней отдыха обошлись двоим российским туристам в 1,3 миллиона рублей.
  • В тройку лидеров также вошел Нью-Йорк: отель для двоих на 6 ночей обошелся в 1,1 миллиона рублей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рекордсменом по стоимости зарубежного отдыха среди российских туристов в мае стал Рим - за девятидневный отдых в отеле в столице Италии с завтраками путешественники заплатили 3,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Абсолютным рекордсменом мая стал Рим. За 9 ночей в итальянской столице двое путешественников заплатили 3,4 миллиона рублей. В стоимость проживания в отеле были включены завтраки", - выяснили аналитики, изучив данные о бронированиях зарубежных гостиниц в мае 2026 года среди россиян.
Второе место занял заказ в Алма-Ате. Так, семь дней отдыха в Казахстане обошлись двоим российским туристам в 1,3 миллиона рублей, в стоимость также входили завтраки.
Замкнул тройку лидеров Нью-Йорк - отель для двоих на 6 ночей обошелся там в 1,1 миллион рублей, при этом питание в эту сумму не входило.
Также в топ-5 самых дорогих зарубежных бронирований вошли Мале, где трое гостей с ребенком заплатили за 6 ночей с двухразовым питанием в курортном отеле 1 миллион рублей.
"Шарм-эш-Шейх, Египет: отдых двоих гостей в течение 9 ночей стоил 904 тысячи рублей. В заказ включено трехразовое питание", - завершили пятерку аналитики.
