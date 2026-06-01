Норвежцы без Холанда и Эдегора обыграли шведов в товарищеском матче

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе I сборная Норвегии сыграет с командами Ирака, Сенегала и Франции. Сборная Швеции попала в группу F, где сыграет с командами Туниса, Нидерландов и Японии.