Норвежцы без Холанда и Эдегора обыграли шведов в товарищеском матче
21:59 01.06.2026 (обновлено: 22:03 01.06.2026)
Норвежцы без Холанда и Эдегора обыграли шведов в товарищеском матче

Футболисты сборной Норвегии без Холанда и Эдегора обыграли шведов перед ЧМ

© Соцсети сборной Норвегии по футболу — Антонио Нуса
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сборная Норвегии по футболу обыграла команду Швеции в товарищеском матче.
Встреча прошла в Осло и завершилась победой норвежцев со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Йёрген Странн Ларсен (9-я и 37-я минуты) и Антонио Нуса (18). Шведов от сухого поражения спас Александер Исак (76).
Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор и лучший бомбардир в истории команды Эрлинг Холанд не принимали участия в игре.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе I сборная Норвегии сыграет с командами Ирака, Сенегала и Франции. Сборная Швеции попала в группу F, где сыграет с командами Туниса, Нидерландов и Японии.
ФутболСпортЭрлинг ХоландМартин ЭдегорАлександер ИсакЧМ по футболу 2026
 
