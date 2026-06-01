В России появится единый электронный билет в пригороде на весь транспорт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтранс готовится к введению единого электронного билета в пригороде на разные виды транспорта.
- Правовой фундамент для этого уже есть: закон, принятый в августе 2024
- года, позволяет оформлять единый электронный документ.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России введут единый электронный билет в пригороде на разные виды транспорта, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин.
«
"Правовой фундамент для этого уже есть — это закон, <...> принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ", — ответил он в преддверии ПМЭФ на вопрос, когда заработает такой билет.
Никитин напомнил, что апреле 2026 года правительство утвердило Концепцию развития пригородных перевозок до 2035-го, где цифровизация стоит во главе угла.
«
"Главная задача сейчас — техническая. Для реализации этой идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта", — отметил министр.
Работа, пояснил он, ведется в рамках формирования новой Транспортной стратегии до 2050 года. Никитин добавил, что Минтранс стремится к созданию независимой и удобной системы, работающей как единое целое.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.