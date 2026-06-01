МИД: МАГАТЭ придется назвать вещи своими именами из-за атак ВСУ на ЗАЭС

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) придется назвать вещи своими именами в ситуации с ударами Киева по Запорожской АЭС, иначе все его призывы обеспечить ей должную безопасность теряют всякое основание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Руководству МАГАТЭ придется назвать вещи своими именами, иначе все его призывы обеспечить должный уровень ядерной и физической ядерной безопасности, а также соблюдение любых декларируемых (гендиректором МАГАТЭ - ред.) Рафаэлем Гросси "принципов" и "тезисов" теряют всякое основание", - отметила Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте ведомства.