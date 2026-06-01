МИД: МАГАТЭ придется назвать вещи своими именами из-за атак ВСУ на ЗАЭС

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) придется назвать вещи своими именами в ситуации с ударами Киева по Запорожской АЭС, иначе все его призывы обеспечить ей должную безопасность теряют всякое основание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.