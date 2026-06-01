В МИД надеются на справедливую оценку ситуации с ЗАЭС руководством МАГАТЭ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В МИД РФ рассчитывают на то, что секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его глава Рафаэль Гросси дадут справедливую оценку ударам Киева по Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассчитываем, что секретариат МАГАТЭ и лично генеральный директор агентства Рафаэль Гросси дадут справедливую и заслуженную оценку действиям Киева", - отметила Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
