МИД: ответственность за удары по ЗАЭС лежит на западных хозяевах Украины
18:36 01.06.2026 (обновлено: 20:08 01.06.2026)
МИД: ответственность за удары по ЗАЭС лежит на западных хозяевах Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что ответственность за удары ВСУ по Запорожской АЭС несет Запад, продолжающий поставлять оружие Украине.
  • Она отметила, что Киев действует как обезьяна с гранатой, атакуя ядерные объекты.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ответственность за удары украинских боевиков по Запорожской АЭС несут западные хозяева Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений", — говорится в ее комментарии.
Дипломат отметила, что киевский режим действует как обезьяна с гранатой, атакуя ядерные объекты.
"Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют: ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе", — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Россия продолжит делать все возможное для устойчивой работы станции.
В субботу украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что БПЛА управляли по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была целенаправленной.
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения, а также нашли обломки и обгоревшие остатки оптического кабеля во время обхода территории. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал произошедшее серьезным инцидентом. Он призвал прекратить атаки для недопущения ядерной аварии.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
