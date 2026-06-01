Медведев: Пашинян хочет пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), зарабатывая на России и других странах объединения, пока Армению не позовут в Евросоюз, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.