Медведев: Пашинян хочет пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России - РИА Новости, 01.06.2026
15:16 01.06.2026 (обновлено: 16:17 01.06.2026)
Медведев: Пашинян хочет пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Дмитрий Медведев считает, что Никол Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России и других странах объединения.
  • По его мнению, премьер Армении не готов решать вопрос о членстве страны в ЕАЭС или ЕС на референдуме.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), зарабатывая на России и других странах объединения, пока Армению не позовут в Евросоюз, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза сравнил реакцию Пашиняна на призыв провести референдум о членстве Армении в ЕАЭС или ЕС с формулой Льва Троцкого "ни войны, ни мира, а армию распустить".
"Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европы. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах союза. Молодец, конечно", - написал Медведев на платформе "Макс".
Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным, и это решение должен будет принять народ Армении путем референдума. По его словам, пока Армения официально не обратится для вступления в ЕС или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в ЕС, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на прошедшем саммите ЕАЭС в Казахстане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
