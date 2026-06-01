В Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша манула

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о рождении четырех детенышей манула.

"8 мая у манулов Шу и Пепе родились котята... Манулы — редкие, скрытные и осторожные хищники, добиться успешного размножения которых в условиях зоопарка совсем непросто. Но в 2023 году у нашей пары Свэна и Намики родился Шу, а теперь он и сам стал отцом сразу четверых малышей", - говорится в Telegram-канале зоопарка.

Отмечается, что пол котят пока неизвестен.

"Так как это первые детеныши Пепе, сотрудники стараются не беспокоить манулье семейство. Они ежедневно проверяют состояние котят, не трогая их. Малыши остаются в логове, кормятся молоком и только начинают открывать глаза", - сообщает зоопарк.

Самку Пепе, которой 5 лет, привезли в Ленинградский зоопарк в январе на временное содержание в рамках программы по сохранению и разведению манулов.