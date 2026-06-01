В досье Мандельсона не упомянуты меры по рискам его назначения, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Второй транш документов по делу экс-посла в США Питера Мандельсона не содержит информации о попытках властей минимизировать риски в связи с его назначением.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Предстоящий к публикации второй транш документов по делу экс-посла в США Питера Мандельсона, попавшего в опалу из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, не содержит информации о попытках властей минимизировать риски в связи с его назначением, пишет газета Guardian со ссылкой на источники.

По данным газеты, в понедельник будет опубликован второй транш документов по делу Мандельсона. Издание Guardian в середине апреля сообщало, что Мандельсон не прошел проверку на благонадежность до своего назначения на должность.

"В наборе правительственных документов, касающихся Питера Мандельсона, нет информации о каких-либо мерах, принятых, чтобы нивелировать серьезные опасения по вопросу безопасности в связи с его назначением послом в Вашингтоне", - говорится в публикации газеты.

Кроме того, по информации издания, Мандельсона не просили предпринять какие-либо шаги для устранения подобных опасений.

В начале марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном . Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.