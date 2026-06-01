В досье Мандельсона не упомянуты меры по рискам его назначения, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второй транш документов по делу экс-посла в США Питера Мандельсона не содержит информации о попытках властей минимизировать риски в связи с его назначением.
- Мандельсон не прошел проверку на благонадежность до своего назначения на должность.
- В документах нет информации о мерах, принятых для устранения опасений по вопросу безопасности в связи с назначением Мандельсона послом в Вашингтоне.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Предстоящий к публикации второй транш документов по делу экс-посла в США Питера Мандельсона, попавшего в опалу из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, не содержит информации о попытках властей минимизировать риски в связи с его назначением, пишет газета Guardian со ссылкой на источники.
По данным газеты, в понедельник будет опубликован второй транш документов по делу Мандельсона. Издание Guardian в середине апреля сообщало, что Мандельсон не прошел проверку на благонадежность до своего назначения на должность.
"В наборе правительственных документов, касающихся Питера Мандельсона, нет информации о каких-либо мерах, принятых, чтобы нивелировать серьезные опасения по вопросу безопасности в связи с его назначением послом в Вашингтоне", - говорится в публикации газеты.
Кроме того, по информации издания, Мандельсона не просили предпринять какие-либо шаги для устранения подобных опасений.
В начале марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном. Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.
В 2009 году Мандельсон, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Из-за этого британская полиция начала уголовное расследование в отношении экс-посла.