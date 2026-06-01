Лукашенко обсуждал с Путиным в Астане тему введения СПОТ - РИА Новости, 01.06.2026
14:42 01.06.2026
Лукашенко обсуждал с Путиным в Астане тему введения СПОТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
  • Александр Лукашенко обсуждал с Владимиром Путиным введение Россией системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).
  • Она предназначена для контроля законности пересечения товаром российской границы и предотвращения уклонения от уплаты налогов.
  • Лукашенко подчеркнул важность отсутствия очередей и лишней бюрократии на границе в связи с введением системы СПОТ.
МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным в Астане тему введения Россией системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), по его словам, они договорились, чтобы не было лишней бюрократии.
СПОТ является национальной системой подтверждения ожидания поставки товаров из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) российскими импортерам. Она позволяет контролировать законность пересечения товаром российской границы и предотвращать уклонение от уплаты косвенных налогов в бюджеты, а также обеспечивать законность оборота ввозимых в РФ товаров.
"Всегда есть проблемы сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что предпримем все, чтобы не было никаких проволочек и лишней бюрократии", - сказал Лукашенко в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, слова президента приводит агентство Белта.
Он подчеркнул, что самое главное, чтобы исчезли всякие очереди и их не было на границе.
"Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе. В контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Посмотрим. Время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю. Но не остановит", - отметил президент Белоруссии.
