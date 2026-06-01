21:38 01.06.2026 (обновлено: 23:48 01.06.2026)
Голикова: пострадавший от удара ВСУ колледж в ЛНР проведет аттестацию студентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колледж в Старобельске, пострадавший от удара ВСУ, перевел обучающихся на дистанционную форму обучения с 22 мая.
  • Промежуточная государственная аттестация студентов будет проведена в дистанционном формате.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Колледж в Старобельске, который пострадал в результате удара ВСУ, проведет промежуточную аттестацию студентов, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Вице-премьер рассказала, что с 22 мая всех обучающихся колледжа в Старобельске, который пострадал от ударов ВСУ, перевели на дистанционную форму обучения.
"Сам университет педагогический, на базе которого находится этот колледж, в плановом порядке проведет в дистанционном формате промежуточную итоговую государственную аттестацию", - сказала Голикова в ходе совещания о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Старобельске и о ходе расследования этого преступления.
Она подчеркнула, что проблем с получением аттестатов у студентов колледжа не возникнет.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
