Один из пострадавших при атаке ВСУ на ЛНР сейчас в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Один из пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске находится в крайне тяжелом состоянии, транспортировать его в Москву пока не разрешают врачи, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.