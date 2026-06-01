Один из пострадавших при атаке ВСУ на ЛНР сейчас в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Один из пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске находится в крайне тяжелом состоянии, транспортировать его в Москву пока не разрешают врачи, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
"Один парень… 2007 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии, долгое время находился под завалами, ампутирована нога, не раскрылись легкие. Транспортировать его, к большому сожалению, в Москву, для того, чтобы получить более качественную, квалифицированную помощь, пока возможности нет. Врачи этого делать не разрешают", - сказал Пасечник Путину.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.