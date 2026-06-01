В момент атаки ВСУ по колледжу в Старобельске там находилось 85 студентов
21:17 01.06.2026
Бастрыкин: в момент атаки ВСУ по колледжу в ЛНР там находилось 85 студентов

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В момент атаки ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР в здании общежития находилось 85 студентов в возрасте от 15 до 22 лет.
  • По информации главы ЛНР, в результате атаки погиб 21 человек, пострадали 44.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На момент атаки украинских войск по колледжу в Старобельске ЛНР там находилось 85 студентов, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"В момент атаки в пятиэтажном здании общежития находилось 85 студентов в возрасте от 15 до 22 лет", - сказал глава ведомства в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияСтаробельскАлександр БастрыкинЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
