В момент атаки ВСУ по колледжу в Старобельске там находилось 85 студентов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На момент атаки украинских войск по колледжу в Старобельске ЛНР там находилось 85 студентов, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"В момент атаки в пятиэтажном здании общежития находилось 85 студентов в возрасте от 15 до 22 лет", - сказал глава ведомства в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.